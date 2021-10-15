МОЗ двічі розширить перелік професій для обов’язкової вакцинації – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я має намір ще двічі розширити список працівників, які підлягають обовязковій вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. За його словами, МОЗ планує додати до переліку професій працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки, соціальних працівників та поштарів.

– МОЗ на виконання закону України Про захист населення від інфекційних хвороб визначило перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова. Ми розширюватимемо цей перелік, – заявив Ляшко.

Під час наступної хвилі Міністерство охорони здоров’я розглядатиме питання щодо обов’язкової імунізації працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ.

Ляшко зазначив, що перший документ вже зареєстрували, а другий має пройти погодження з іншими центральними органами виконавчої влади.

За його словами, щонайбільше через 10 днів документ має бути зареєстрований у Міністерстві юстиції України та опублікований в офіційному віснику.

Нещодавно МОЗ України затвердило перелік професій, працівники якої підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу.