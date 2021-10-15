Минздрав дважды расширит перечень профессий для обязательной вакцинации — Ляшко

Министерство здравоохранения намерено еще дважды расширить список работников, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав планирует добавить в перечень профессий работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики, социальных работников и почтальонов.

— Минздрав для исполнения закона Украины О защите населения от инфекционных болезней определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень, — заявил Ляшко.

Во время следующей волны Министерство здравоохранения будет рассматривать вопрос об обязательной иммунизации работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений.

Ляшко отметил, что первый документ уже зарегистрировали, а второй должен пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти.

По его словам, по большей мере через 10 дней документ должны зарегистрировать в Министерстве юстиции Украины и опубликовать в официальном вестнике.

Недавно Минздрав Украины утвердил перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.