Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, почему медицинские работники не подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

Если отстранят учителя или чиновника от должности из-за отказа делать Covid-прививки, тогда их рабочие обязанности смогут выполнять коллеги. Однако отстранение медиков могут стоить жизни пациентам.

По его словам, если в медицинском учреждении будет два невакцинированных реаниматолога, а в больницу попадет человек, которому необходима экстренная медицинская помощь, то это может стоить ему жизни.

По этой причине медиков пока не включили в список профессий, подлежащих обязательной иммунизации. Министр отметил, что уже работает механизм отстранения от должности за отказ от Covid-прививки.

Ляшко отметил, что процент охвата вакцинированных медиков сейчас гораздо больше, чем работников других сфер.

По словам министра, согласно действующему законодательству Украины, Государственная инспекция труда проверяет условия, в которых работают сотрудники.

Если же работник будет уклоняться от профилактических медосмотров, установленных законом, его могут отстранить от должности без сохранения зарплаты. Приказ вступает в силу 7 ноября.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых необходима обязательная вакцинация. Если работники будут отказываться от Covid-иммунизации, тогда их могут отстранить без сохранения заработной платы.