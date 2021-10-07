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Месяц на раздумья: кого Минздрав обязал сделать Covid-вакцинацию

7 октября 2021, 18:45 Вікторія Яснопольська
чиновники
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19. Сюда вошли:

  • центральные органы исполнительной власти и их территориальные органы
  • местные государственные администрации и их структурные подразделения
  • учреждения высшего, последипломного образования и профессиональной переподготовки
  • специальные, дошкольные, школьные учреждения
  • учреждения внешкольного и специализированного образования
  • научные учреждения независимо от типа и формы собственности

— Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, почти все, кто попадает в больницу с Covid-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против Covid-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против Covid-19 является обязательным. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, резюмировал министр.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , вчитель , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Початкова школа , Школа
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