Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19. Сюда вошли:

центральные органы исполнительной власти и их территориальные органы

власти и их территориальные органы местные государственные администрации и их структурные подразделения

и их структурные подразделения учреждения высшего , последипломного образования и профессиональной переподготовки

, последипломного образования и профессиональной переподготовки специальные, дошкольные, школьные учреждения

школьные учреждения учреждения внешкольного и специализированного образования

образования научные учреждения независимо от типа и формы собственности

— Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, почти все, кто попадает в больницу с Covid-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против Covid-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против Covid-19 является обязательным. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, резюмировал министр.