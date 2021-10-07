Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19. Сюда вошли:
- центральные органы исполнительной власти и их территориальные органы
- местные государственные администрации и их структурные подразделения
- учреждения высшего, последипломного образования и профессиональной переподготовки
- специальные, дошкольные, школьные учреждения
- учреждения внешкольного и специализированного образования
- научные учреждения независимо от типа и формы собственности
— Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, почти все, кто попадает в больницу с Covid-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против Covid-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против Covid-19 является обязательным. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, резюмировал министр.