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Місяць на роздуми: кого МОЗ зобов’язав зробити Covid-вакцинацію

7 Жовтня 2021, 18:45 Вікторія Яснопольська
чиновники
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом затвердило перелік організацій, співробітники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти Covid-19. Сюди увійшли:

  • центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи
  • місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи
  • заклади вищої, післядипломної освіти та професійної перепідготовки
  • спеціальні, дошкільні, шкільні установи
  • заклади позашкільної та спеціалізованої освіти
  • наукові установи незалежно від типу та форми власності

– Освітяни та працівники органів влади щодня взаємодіють з великою кількістю людей, а тому ризикують заразитися на коронавірусну хворобу, – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, майже всі, хто потрапляє в лікарню з Covid-19 – невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в навчальних закладах та установах.

Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепяться проти Covid-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти Covid-19 обов’язкове. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники всіх державних установ, організацій і підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг, резюмував міністр.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , вчитель , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Початкова школа , Школа
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