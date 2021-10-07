Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом затвердило перелік організацій, співробітники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти Covid-19. Сюди увійшли:

центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи

влади та їх територіальні органи місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи

та їх структурні підрозділи заклади вищої , післядипломної освіти та професійної перепідготовки

, післядипломної освіти та професійної перепідготовки спеціальні, дошкільні , шкільні установи

, шкільні установи заклади позашкільної та спеціалізованої освіти

освіти наукові установи незалежно від типу та форми власності

– Освітяни та працівники органів влади щодня взаємодіють з великою кількістю людей, а тому ризикують заразитися на коронавірусну хворобу, – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, майже всі, хто потрапляє в лікарню з Covid-19 – невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в навчальних закладах та установах.

Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепяться проти Covid-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти Covid-19 обов’язкове. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники всіх державних установ, організацій і підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг, резюмував міністр.