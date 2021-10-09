Очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу.

Якщо відсторонять вчителя чи чиновника від посади через відмову робити Covid-щеплення, тоді їхні робочі обов’язки зможуть виконувати колеги. Однак відсторонення медиків можуть коштувати життя пацієнтам.

За його словами, якщо у медичному закладі буде два невакцинованих реаніматологи, а до лікарні потрапить людина, якій необхідна екстрена медична допомога, то це може коштувати їй життя.

З цієї причини медиків наразі не включили до списку професій, які підлягають обов’язковій імунізації. Міністр зазначив, що вже працює механізм відсторонення від посади за відмову від Covid-щеплення.

Ляшко наголосив, що відсоток охоплення вакцинованих медиків зараз набагато більший, ніж працівників інших сфер.

За словами міністра, згідно з чинним законодавством України, Державна інспекція праці перевіряє умови, в яких працюють робітники.

Якщо ж працівник ухилятиметься від профілактичних медоглядів, встановлених законом, його можуть відсторонити від посади без збереження зарплати. Наказ набирає чинності 7 листопада.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких необхідна обов’язкова вакцинація. Якщо працівники відмовлятимуться від Covid-імунізації, тоді їх можуть відсторонити без збереження заробітної плати.