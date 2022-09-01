Пора менять правила игры, считает шеф Евгений Клопотенко и предлагает запечь яблоки не с кисломолочным сыром, а с твердым.

— Только представьте себе: мягкие сладкие яблоки и тянущийся соленый упругий сыр. Плюс немного орехов, ванильного сахара и апельсиновой цедры, — пишет Евгений на своей странице в Facebook.

Сыр нужно взять такой, чтобы тянулся, не обладал искаженным вкусом за счет дополнительных ингредиентов или не был слишком выразительным из-за особенностей выдержки.

Ингредиенты:

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яблоки

твердый сыр

орехи (любые)

ванильный сахар

цедра апельсина или лимона.

Яблоки режете пополам, серединку вынимаете.

Сыр режете маленькими кубиками и смешиваете с орехами, ванильным сахаром и цедрой.

Пеките 15-20 минут при 180 градусах.

Лучше есть блюдо, пока оно горячее, но и холодными яблоки с сыром тоже вкусны.

Источник: Евгений Клопотенко