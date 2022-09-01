Пора менять правила игры, считает шеф Евгений Клопотенко и предлагает запечь яблоки не с кисломолочным сыром, а с твердым.
— Только представьте себе: мягкие сладкие яблоки и тянущийся соленый упругий сыр. Плюс немного орехов, ванильного сахара и апельсиновой цедры, — пишет Евгений на своей странице в Facebook.
Сыр нужно взять такой, чтобы тянулся, не обладал искаженным вкусом за счет дополнительных ингредиентов или не был слишком выразительным из-за особенностей выдержки.
Ингредиенты:
- яблоки
- твердый сыр
- орехи (любые)
- ванильный сахар
- цедра апельсина или лимона.
Яблоки режете пополам, серединку вынимаете.
Сыр режете маленькими кубиками и смешиваете с орехами, ванильным сахаром и цедрой.
Пеките 15-20 минут при 180 градусах.
Лучше есть блюдо, пока оно горячее, но и холодными яблоки с сыром тоже вкусны.
Источник: Евгений Клопотенко