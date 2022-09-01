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Печені яблука з твердим сиром та горіхами

1 Вересня 2022, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Печені яблука з твердим сиром та горіхами
Джерело: Depositphotos

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Час змінити правила гри, вважає шеф Євген Клопотенко і пропонує запекти яблука не з кисломолочним сиром, а з твердим.

– Тільки уявіть собі: м‘які солодкі яблука і солоний пружний сир, що тягнеться. Плюс трохи горіхів, ванільного цукру та апельсинової цедри, – пише Євген на своїй сторінці у Facebook.

Сир треба взяти такий, щоб тягнувся, не мав викривленого смаку за рахунок додаткових інгредієнтів чи не був занадто виразним через особливості витримки.

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Інгредієнти:

  • яблука
  • сир
  • горіхи (будь-які)
  • ванільний цукор
  • цедра апельсина або лимона.

Яблука ріжете навпіл, серединку витягуєте.

Сир ріжете маленькими кубиками та змішуєте з горіхами, ванільним цукром та цедрою.

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Печете 15-20 хвилин при 180 градусах.

Краще їсти страву, поки вона гаряча, але й холодними яблука з сиром добре смакують.

Джерело: Євген Клопотенко

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