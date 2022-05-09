Картопля в карамелі – рецепт Клопотенка

9 Травня 2022, 22:41 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Картопля в карамелі – традиційна страва Данії. Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Інгредієнти 500 г молодої картоплі

30 г вершкового масла 82,5%

30 г цукру

1 ст. л. соку лимона

1-2 дрібки великої солі Читайте також: Як приготувати курячий паштет Приготування Підготувати молоду картоплю, помити, почистити та перекласти в каструлю. Залити водою та варити до готовності на середньому вогні. Злити воду та охолодити. Приготувати карамель. На розігріту пательню всипати 30 г цукру, розподілити його по всій поверхні. Коли він потемніє, додати 30 г вершкового масла 82,5% та 1 ст. л. соку лимона. Готувати до того стану, доки карамель не стане тягучою. Додати картоплю до карамелі та перемішати, що вона добре огорнула овоч. Посипати сіллю за бажанням. Таку картоплю можна готувати, щойно вона з’явиться на прилавках. Вона може бути повноцінною стравою та гарніром. Джерело: Клопотенко

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