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Як приготувати курячий паштет

9 Травня 2022, 22:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паштет
Джерело: Pixabay

Курячий паштет – смачна та поживна страва.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився його рецептом.

Інгредієнти

  • 800 г курячих стегон
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 лимон
  • 1 цибуля ріпчаста
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 70 г вершкового масла 82,5%
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 50-80 мл білого сухого вина
  • 30 г волоських горіхів
  • сіль і перець до смаку
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Приготування

  1. Курячі стегна помити, висушити та перекласти у форму для запікання. Посолити, посипати 1 ч. л. паприки та полити соком половини лимона.
  2. Запекти в духовці за температури 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву протягом 25 хвилин до готовності. Дістати з духовки та дати охолонути.
  3. Підготувати овочі. Почистити та подрібнити цибулю, моркву та часник. Розігріти пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та 20 г вершкового масла. Прожарити овочі протягом 10 хвилин на маленькому вогні, доки вони не будуть м’якими.
  4. М’ясо відокремити від кістки та крупно нарізати. Перекласти його до овочів в пательню. Додати 50-80 мл білого сухого вина та дати йому добре випаруватися.
  5. Перекласти вміст пательні в чашу блендера, додати 50 г вершкового масла 82,5%, 30 г волоських горіхів та 2 ст. л. соку лимона. Перебити все в однорідну масу за допомогою блендера.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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