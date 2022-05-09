Курячий паштет – смачна та поживна страва.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився його рецептом.
Інгредієнти
- 800 г курячих стегон
- 1 ч. л. паприки
- 1 лимон
- 1 цибуля ріпчаста
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 70 г вершкового масла 82,5%
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 50-80 мл білого сухого вина
- 30 г волоських горіхів
- сіль і перець до смаку
Приготування
- Курячі стегна помити, висушити та перекласти у форму для запікання. Посолити, посипати 1 ч. л. паприки та полити соком половини лимона.
- Запекти в духовці за температури 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву протягом 25 хвилин до готовності. Дістати з духовки та дати охолонути.
- Підготувати овочі. Почистити та подрібнити цибулю, моркву та часник. Розігріти пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та 20 г вершкового масла. Прожарити овочі протягом 10 хвилин на маленькому вогні, доки вони не будуть м’якими.
- М’ясо відокремити від кістки та крупно нарізати. Перекласти його до овочів в пательню. Додати 50-80 мл білого сухого вина та дати йому добре випаруватися.
- Перекласти вміст пательні в чашу блендера, додати 50 г вершкового масла 82,5%, 30 г волоських горіхів та 2 ст. л. соку лимона. Перебити все в однорідну масу за допомогою блендера.
Джерело: Клопотенко