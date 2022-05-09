9 Травня 2022, 22:15 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Курячий паштет – смачна та поживна страва. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився його рецептом. Інгредієнти 800 г курячих стегон

1 ч. л. паприки

1 лимон

1 цибуля ріпчаста

1 морква

2 зубчики часнику

70 г вершкового масла 82,5%

2 ст. л. соняшникової олії

50-80 мл білого сухого вина

30 г волоських горіхів

сіль і перець до смаку Читайте також: Салат Щітка для очищення організму з секретним інгредієнтом – рецепт Приготування Курячі стегна помити, висушити та перекласти у форму для запікання. Посолити, посипати 1 ч. л. паприки та полити соком половини лимона. Запекти в духовці за температури 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву протягом 25 хвилин до готовності. Дістати з духовки та дати охолонути. Підготувати овочі. Почистити та подрібнити цибулю, моркву та часник. Розігріти пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та 20 г вершкового масла. Прожарити овочі протягом 10 хвилин на маленькому вогні, доки вони не будуть м’якими. М’ясо відокремити від кістки та крупно нарізати. Перекласти його до овочів в пательню. Додати 50-80 мл білого сухого вина та дати йому добре випаруватися. Перекласти вміст пательні в чашу блендера, додати 50 г вершкового масла 82,5%, 30 г волоських горіхів та 2 ст. л. соку лимона. Перебити все в однорідну масу за допомогою блендера. Джерело: Клопотенко

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.