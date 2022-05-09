9 мая 2022, 22:15 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Куриный паштет – вкусное и питательное блюдо. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом. Ингредиенты 800 г куриных бедер

1 ч. л. паприки

1 лимон

1 лук репчатый

1 морковь

2 зубчика чеснока

70 г сливочного масла 82,5%

2 ст. л. подсолнечного масла

50-80 мл белого сухого вина

30 г грецких орехов

соль и перец по вкусу Читайте также: Салат Щетка для очищения организма с секретным ингредиентом – рецепт Приготовление Куриные бедра помыть, высушить и переложить в форму для запекания. Посолить, посыпать 1 ч. л. паприки и полить соком половины лимона. Запечь в духовке при температуре 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева в течение 25 минут до готовности. Достать из духовки и дать остыть. Подготовить овощи. Очистить и измельчить лук, морковь и чеснок. Разогреть сковороду со 2 ст. л. подсолнечного масла и 20 г сливочного масла. Прожарить овощи в течение 10 минут на маленьком огне, пока они не будут мягкими. Мясо отделить от кости и крупно нарезать. Переложить его в овощи в сковороду. Добавить 50-80 мл белого сухого вина и дать ему испариться. Переложить содержимое сковороды в чашу блендера, добавить 50 г сливочного масла 82,5%, 30 г грецких орехов и 2 ст. л. сока лимона. Перебить все в однородную массу с помощью блендера. Источник: Клопотенко

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