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Еда

Как приготовить куриный паштет

9 мая 2022, 22:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паштет
Источник: Pixabay

Куриный паштет – вкусное и питательное блюдо.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом.

Ингредиенты

  • 800 г куриных бедер
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 лимон
  • 1 лук репчатый
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 70 г сливочного масла 82,5%
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 50-80 мл белого сухого вина
  • 30 г грецких орехов
  • соль и перец по вкусу
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Приготовление

  1. Куриные бедра помыть, высушить и переложить в форму для запекания. Посолить, посыпать 1 ч. л. паприки и полить соком половины лимона.
  2. Запечь в духовке при температуре 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева в течение 25 минут до готовности. Достать из духовки и дать остыть.
  3. Подготовить овощи. Очистить и измельчить лук, морковь и чеснок. Разогреть сковороду со 2 ст. л. подсолнечного масла и 20 г сливочного масла. Прожарить овощи в течение 10 минут на маленьком огне, пока они не будут мягкими.
  4. Мясо отделить от кости и крупно нарезать. Переложить его в овощи в сковороду. Добавить 50-80 мл белого сухого вина и дать ему испариться.
  5. Переложить содержимое сковороды в чашу блендера, добавить 50 г сливочного масла 82,5%, 30 г грецких орехов и 2 ст. л. сока лимона. Перебить все в однородную массу с помощью блендера.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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