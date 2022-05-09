Куриный паштет – вкусное и питательное блюдо.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом.
Ингредиенты
- 800 г куриных бедер
- 1 ч. л. паприки
- 1 лимон
- 1 лук репчатый
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 70 г сливочного масла 82,5%
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 50-80 мл белого сухого вина
- 30 г грецких орехов
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Куриные бедра помыть, высушить и переложить в форму для запекания. Посолить, посыпать 1 ч. л. паприки и полить соком половины лимона.
- Запечь в духовке при температуре 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева в течение 25 минут до готовности. Достать из духовки и дать остыть.
- Подготовить овощи. Очистить и измельчить лук, морковь и чеснок. Разогреть сковороду со 2 ст. л. подсолнечного масла и 20 г сливочного масла. Прожарить овощи в течение 10 минут на маленьком огне, пока они не будут мягкими.
- Мясо отделить от кости и крупно нарезать. Переложить его в овощи в сковороду. Добавить 50-80 мл белого сухого вина и дать ему испариться.
- Переложить содержимое сковороды в чашу блендера, добавить 50 г сливочного масла 82,5%, 30 г грецких орехов и 2 ст. л. сока лимона. Перебить все в однородную массу с помощью блендера.
Источник: Клопотенко