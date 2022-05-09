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Еда

Картофель в карамели – рецепт Клопотенко

9 мая 2022, 22:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
картопля
Источник: Pixabay

Картофель в карамели – традиционное блюдо Дании.

Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 500 г молодого картофеля
  • 30 г сливочного масла 82,5%
  • 30 г сахара
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 1-2 щепотки большой соли
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Приготовление

  1. Подготовить молодой картофель, помыть, почистить и переложить в кастрюлю. Залить водой и готовить на среднем огне. Слить воду и охладить.
  2. Приготовить карамель. На разогретую сковороду всыпать 30 г сахара, распределить по всей поверхности. Когда он потемнеет, добавить 30 г сливочного масла 82,5% и 1 ст. л. сока лимона. Готовить к тому состоянию, пока карамель не станет тягучей.
  3. Добавить картофель в карамель и перемешать, что она хорошо обгорнула овощ.

Посыпать солью по желанию.

Такой картофель можно готовить, как только он появится на прилавках. Он может являться полноценным блюдом и гарниром.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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