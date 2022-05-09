Картофель в карамели – рецепт Клопотенко

Картофель в карамели – традиционное блюдо Дании.
Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 500 г молодого картофеля
- 30 г сливочного масла 82,5%
- 30 г сахара
- 1 ст. л. сока лимона
- 1-2 щепотки большой соли
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Приготовление
- Подготовить молодой картофель, помыть, почистить и переложить в кастрюлю. Залить водой и готовить на среднем огне. Слить воду и охладить.
- Приготовить карамель. На разогретую сковороду всыпать 30 г сахара, распределить по всей поверхности. Когда он потемнеет, добавить 30 г сливочного масла 82,5% и 1 ст. л. сока лимона. Готовить к тому состоянию, пока карамель не станет тягучей.
- Добавить картофель в карамель и перемешать, что она хорошо обгорнула овощ.
Посыпать солью по желанию.
Такой картофель можно готовить, как только он появится на прилавках. Он может являться полноценным блюдом и гарниром.
Источник: Клопотенко