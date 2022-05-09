Картофель в карамели – рецепт Клопотенко

9 мая 2022, 22:41 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Картофель в карамели – традиционное блюдо Дании. Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Ингредиенты 500 г молодого картофеля

30 г сливочного масла 82,5%

30 г сахара

1 ст. л. сока лимона

1-2 щепотки большой соли Читайте также: Как приготовить куриный паштет Приготовление Подготовить молодой картофель, помыть, почистить и переложить в кастрюлю. Залить водой и готовить на среднем огне. Слить воду и охладить. Приготовить карамель. На разогретую сковороду всыпать 30 г сахара, распределить по всей поверхности. Когда он потемнеет, добавить 30 г сливочного масла 82,5% и 1 ст. л. сока лимона. Готовить к тому состоянию, пока карамель не станет тягучей. Добавить картофель в карамель и перемешать, что она хорошо обгорнула овощ. Посыпать солью по желанию. Такой картофель можно готовить, как только он появится на прилавках. Он может являться полноценным блюдом и гарниром. Источник: Клопотенко

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