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Печень жила в аппарате пять часов: во Львове успешно пересадили орган 40-летнему пациенту

13 марта 2023, 15:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
апарат для зберігання печінки

Специалисты Центра трансплантации Первого медобъединения Львова успешно провели пересадку печени при помощи уникального для Украины аппарата. Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Аппарат функциональной поддержки печени Liver Assist насыщает орган кислородом и улучшает его состояние. Благодаря этому шансы на успех самой трансплантации выше, — пишут медики.

По их словам, до сих пор в Украине такая машина была только в Киеве. Теперь Liver Assist помогает и трансплантологам Львова.

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Что касается деталей самой трансплантации, то донор органа, 36-летняя женщина, которая умерла от инсульта, жила в Мукачево, а пересадку печени должны были выполнить во Львове. Это четыре часа в пути. Еще десять часов потребовалось на обследование органа и выполнение тестов на совместимость.

— Итого — 14 часов, в то время как печень вне тела живет всего 12. Такая разница во времени означала, что операция могла не состояться и пациент упустил бы свой шанс, — объясняют медики.

По их словам, чтобы спасти ситуацию, врачи задействовали перфузионную машину Liver Assist. В аппарате орган пробыл около пяти часов. После этого его успешно пересадили реципиенту.

Новую печень и буквально еще одну жизнь получил 40-летний житель Ужгорода. Он нуждался в донорском органе немедленно, поскольку цирроз, тяжелое поражение печени, отнимал последние силы.

По словам медиков, послеоперационный период у пациента прошел без осложнений. И на третью неделю после пересадки мужчина вернулся домой.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики трансплантація органів
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