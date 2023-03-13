Специалисты Центра трансплантации Первого медобъединения Львова успешно провели пересадку печени при помощи уникального для Украины аппарата. Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Аппарат функциональной поддержки печени Liver Assist насыщает орган кислородом и улучшает его состояние. Благодаря этому шансы на успех самой трансплантации выше, — пишут медики.

По их словам, до сих пор в Украине такая машина была только в Киеве. Теперь Liver Assist помогает и трансплантологам Львова.

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Что касается деталей самой трансплантации, то донор органа, 36-летняя женщина, которая умерла от инсульта, жила в Мукачево, а пересадку печени должны были выполнить во Львове. Это четыре часа в пути. Еще десять часов потребовалось на обследование органа и выполнение тестов на совместимость.

— Итого — 14 часов, в то время как печень вне тела живет всего 12. Такая разница во времени означала, что операция могла не состояться и пациент упустил бы свой шанс, — объясняют медики.

По их словам, чтобы спасти ситуацию, врачи задействовали перфузионную машину Liver Assist. В аппарате орган пробыл около пяти часов. После этого его успешно пересадили реципиенту.

Новую печень и буквально еще одну жизнь получил 40-летний житель Ужгорода. Он нуждался в донорском органе немедленно, поскольку цирроз, тяжелое поражение печени, отнимал последние силы.

По словам медиков, послеоперационный период у пациента прошел без осложнений. И на третью неделю после пересадки мужчина вернулся домой.

Источник: Первое медобъединение Львова