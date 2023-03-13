Фахівці Центру трансплантації Першого медоб’єднання Львова успішно провели пересадку печінки за допомогою унікального для України апарату. Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Апарат функціональної підтримки печінки Liver Assist насичує орган киснем і покращує його стан. Завдяки цьому шанси на успіх самої трансплантації вищі, – пишуть медики.

За їхніми словами, досі в Україні така машина була тільки в Києві. Тепер Liver Assist допомагає і трансплантологам Львова.

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Що стосується деталей самої трансплантації, то донор органу, 36-річна жінка, яка померла від інсульту, жила в Мукачеві, а пересадку печінки повинні були виконати у Львові. Це чотири години в дорозі. Ще десять годин знадобилося на обстеження органу і виконання тестів на сумісність.

– Разом – 14 годин, в той час як печінка поза тілом живе лише 12. Така різниця в часі означала, що операція могла не відбутися і пацієнт упустив би свій шанс, – пояснюють медики.

За їхніми словами, щоб врятувати ситуацію, лікарі задіяли перфузійну машину Liver Assist. В апараті орган пробув близько п’яти годин. Після цього його успішно пересадили реципієнту.

Нову печінку і буквально ще одне життя отримав 40-річний житель Ужгорода. Він потребував донорського органу негайно, оскільки цироз, важке ураження печінки, забирав останні сили.

За словами медиків, післяопераційний період у пацієнта пройшов без ускладнень. І на третій тиждень після пересадки чоловік повернувся додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова