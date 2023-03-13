Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Печінка жила в апараті п’ять годин: у Львові успішно пересадили орган 40-річному пацієнту

13 Березня 2023, 15:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
апарат для зберігання печінки

Фахівці Центру трансплантації Першого медоб’єднання Львова успішно провели пересадку печінки за допомогою унікального для України апарату. Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Апарат функціональної підтримки печінки Liver Assist насичує орган киснем і покращує його стан. Завдяки цьому шанси на успіх самої трансплантації вищі, – пишуть медики.

За їхніми словами, досі в Україні така машина була тільки в Києві. Тепер Liver Assist допомагає і трансплантологам Львова.

Читайте також:
пересадка легкихНе було жодних шансів на життя: перша в Україні пересадка легень пройшла успішно

Зараз дивляться

Що стосується деталей самої трансплантації, то донор органу, 36-річна жінка, яка померла від інсульту, жила в Мукачеві, а пересадку печінки повинні були виконати у Львові. Це чотири години в дорозі. Ще десять годин знадобилося на обстеження органу і виконання тестів на сумісність.

– Разом – 14 годин, в той час як печінка поза тілом живе лише 12. Така різниця в часі означала, що операція могла не відбутися і пацієнт упустив би свій шанс, – пояснюють медики.

За їхніми словами, щоб врятувати ситуацію, лікарі задіяли перфузійну машину Liver Assist. В апараті орган пробув близько п’яти годин. Після цього його успішно пересадили реципієнту.

Нову печінку і буквально ще одне життя отримав 40-річний житель Ужгорода. Він потребував донорського органу негайно, оскільки цироз, важке ураження печінки, забирав останні сили.

За словами медиків, післяопераційний період у пацієнта пройшов без ускладнень. І на третій тиждень після пересадки чоловік повернувся додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
Львів Медики трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь