В Одессе продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью и госпитализациями с Covid-19. Так, волонтеры в ручном режиме доставляют пациентов в больницы, где есть свободные места.

Об этом сообщила глава благотворительного фонда Корпорация монстров Екатерина Ножевникова в социальных сетях. По ее словам, медучреждения госпитализируют людей, которые в состоянии средней тяжести.

— Реанимационные места — катастрофа. Очереди уже и в стационарах. Реанимационные пациенты лежат дома. Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за $10 тыс., чтобы транспортировать ее в другой город! Но места не нашли, — рассказала волонтер.

Ножевникова утверждает, что кислородные концентраторы привозят, там постоянно меняют фильтры и отдают людям, которые стоят на них в очереди.

Она рассказала, что пациенты с низкой сатурацией все чаще обращаются к ней за кислородом.

— Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в соцсетях всех зовут на митинг во всех городах против вакцинации. Я пропустила, видимо, момент, когда наше общество повернуло куда-то не туда, — добавила Ножевникова.

По состоянию на 1 ноября в Одесской области заболел коронавирусом за сутки 1 281 человек. За последние 24 часа ни один больной не умер от Covid-19. Выздороветь удалось 597 людям.

В то же время активно болеют сейчас 40 285 человек, это 1697,1 на 100 тыс. населения.

Всего в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 5 885 людям, а умерли — 298 пациентов.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Источник: Екатерина Ножевникова