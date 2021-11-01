В Одесі продовжує погіршуватися ситуація із захворюваністю та госпіталізаціями з Covid-19. Так, волонтери у ручному режимі доставляють пацієнтів у лікарні, де є вільні місця.

Про це повідомила голова благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова у соціальних мережах. За її словами, медзаклади госпіталізують людей, які у стані середньої важкості.

– Реанімаційні місця – катастрофа. Черги вже і в стаціонарах. Реанімаційні пацієнти лежать вдома. Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли вертоліт за $10 тис., щоб транспортувати її в інше місто! Але місця не знайшли, – розповіла волонтер.

Ножевнікова стверджує, що кисневі концентратори привозять, там постійно змінюють фільтри та віддають людям, які стоять на них у черзі.

Вона розповіла, що пацієнти із низькою сатурацією все частіше звертаються до неї за киснем.

– Записи в телефоні гірше будь-якого фільму жахів. А у соцмережах усіх кличуть на мітинг у всіх містах проти вакцинації. Я пропустила, мабуть, момент, коли наше суспільство повернуло кудись не туди, – додала Ножевнікова.

Станом на 1 листопада в Одеській області захворіла на коронавірус за добу 1 281 людина. За останні 24 години жоден хворий не помер від Covid-19. Одужати вдалося 597 людям.

Водночас активно хворіють зараз 40 285 людей, це 1697,1 на 100 тис. населення.

Загалом в Україні зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 5 885 людям, а померли – 298 пацієнтів.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях.

Джерело: Катерина Ножевнікова