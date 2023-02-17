В Николаеве после беспощадных обстрелов оккупантов возрождают поврежденные вражескими ракетами больницы. Из 16 разрушенных медучреждений восстановили уже 9.

Медики одной из городских больниц, которая почти девять месяцев находилась практически в эпицентре вражеских обстрелов, ни на день не прекращали работать, даже когда в заведение летели ракеты С-300.

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Здесь уже заменили все поврежденные окна, делают ремонты в палатах и принимают пациентов из соседнего Херсона. К тому же с недавних пор в клинике работают и херсонские медики.

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Директор Николаевской городской больницы Елена Терентьева показала журналистам Фактов ICTV место прилета российской ракеты. По ее словам, взрыв был такой силы, что в зданиях разбиты более полутысячи окон. Но больше всего пострадала только что отремонтированная женская консультация.

Сегодня здесь ничего не напоминает об обстрелах. В зданиях медицинского учреждения уже заменили все окна, ремонтируют палаты и кабинеты.

По словам начальницы Департамента здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, на текущий ремонт уже израсходовано около 11 млн грн.

Заведующий ортопедо-травматологическим отделением городской больницы Николаева Александр Марусан вместе со своим коллегой, также врачом-ортопедом, Евгением Ходосом работали в Херсонской областной больнице. Четыре месяца были в оккупации.

Они рассказывают, что даже несмотря на нехватку лекарств, оказывали всю необходимую помощь херсонцам.

По словам медиков, сегодня в их отделение преимущественно привозят пострадавших с минно-взрывными травмами. И здесь готовы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.