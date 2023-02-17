У Миколаєві після нещадних обстрілів окупантів відроджують понівечені ворожими ракетами лікарні. З 16 зруйнованих медустанов відновили вже 9.

Медики однієї з міських лікарень, яка майже дев’ять місяців перебувала практично в епіцентрі ворожих обстрілів, ні на день не припиняли працювати, навіть коли в заклад летіли ракети С-300.

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Тут вже замінили всі пошкоджені вікна, роблять ремонти в палатах і приймають пацієнтів з сусіднього Херсона. До того ж віднедавна в клініці працюють і херсонські медики.

Директорка Миколаївської міської лікарні Олена Терентьєва показала журналістам Фактів ICTV місце прильоту російської ракети. За її словами, вибух був такої сили, що в будівлях розбило понад пів тисячі вікон. Але найбільше постраждала щойно відремонтована жіноча консультація.

Сьогодні тут нічого не нагадує про обстріли. У будівлях медичного закладу вже замінили всі вікна, ремонтують палати і кабінети.

За словами начальниці Департаменту охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірини Шамрай, на поточний ремонт вже витрачено близько 11 млн грн.

Завідувач ортопедо-травматологічного відділення міської лікарні Миколаєва Олександр Марусан разом зі своїм колегою, також лікарем-ортопедом, Євгеном Ходосом працювали в Херсонській обласній лікарні. Чотири місяці були в окупації.

Вони розповідають, що навіть незважаючи на брак ліків, надавали всю необхідну допомогу херсонцям.

За словами медиків, сьогодні в їхнє відділення переважно привозять постраждалих з мінно-вибуховими травмами. І тут готові надавати допомогу всім, хто її потребує.