Oперация по пересадке кожи от посмертного донора с использованием синтетического полимера стала уникальным событием в истории украинской медицины и детского ожогового отделения Первого медобъединения Львова. Об этом сообщили специалисты клиники на своей Facebook-странице.

17-летний Кирилл Шульга со Львовщины стал жертвой ДТП в октябре прошлого года. Сотрясение мозга, переломы, травма колена, однако больше всего пострадал участок кожи на ноге.

Рана была настолько серьезной, что юноша мог потерять ногу. Однако врачи приложили множество усилий, чтобы этого избежать. Они удаляли отмершую ткань и даже проводили пересадку кожи от посмертного донора.

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Операция именно по такой технологии оказалась более эффективной, чем традиционный метод с использованием свиной кожи.

Во время очередной операции хирурги столкнулись с новым вызовом: из-за травмы изменилась анатомия ноги и нервы стали ближе к поверхности кожи.

Чтобы предотвратить будущие проблемы пациента, врачи впервые применили новый синтетический полимер, обладающий свойствами губки. Размещенный на ране, этот материал постепенно превратился в новую дерму.

В течение года Кирилл выдержал более 20 сложных хирургических вмешательств, но ногу удалось спасти.

Источник и фото: Первое медицинское объединение Львова