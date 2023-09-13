Операція з пересадки шкіри від посмертного донора та використанням синтетичного полімеру стала унікальною подією в історії української медицини та дитячого опікового відділення Першого медоб’єднання Львова. Про це повідомили фахівці клініки на своїй Facebook-сторінці.

17-річний Кирило Шульга зі Львівщини став жертвою ДТП у жовтні минулого року. Струс мозку, переломи, травма коліна, однак найбільше постраждала ділянка шкіри на нозі.

Рана була настільки серйозною, що юнак міг втратити ногу. Однак лікарі приклали безліч зусиль, щоб цього уникнути.

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Вони видаляли відмерлу тканину та навіть проводили пересадку шкіри від посмертного донора. Операція саме за такою технологію виявилася більш ефективною, ніж традиційний метод з використанням свинячої шкіри.

Під час чергової операції хірурги стикнулися з новим викликом: через травму змінилась анатомія ноги і нерви стали ближче до поверхні шкіри.

Щоб запобігти майбутнім проблемам пацієнта, лікарі вперше застосували новий синтетичний полімер, що має властивості губки. Розміщений на рані, цей матеріал поступово перетворився на нову дерму.

Протягом року Кирило витримав понад 20 складних хірургічних втручань, але ногу вдалося врятувати.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова