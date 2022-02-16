На Закарпатье медики доставляли пациентов к санитарному автомобилю санками. Из-за нерасчищенных дорог машины не могли добраться к месту жительства больных.

Первый случай произошел в с. Стройное Свалявского района. 12 февраля в Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил вызов о том, что 75-летняя женщина потеряла сознание. Эту пациентку медики неотложной помощи знают хорошо, ведь она имеет хронические заболевания. На этот раз она гостила у внучки и ей стало плохо.

Чтобы добраться до дома, который находился на холме, медикам пришлось более 2 км идти пешком по снежным заносам. Больше получаса, с медицинским грузом – носилками и чемоданами, врач и фельдшер шли по бездорожью, чтобы спасти жизнь пациентки.

Выяснилось, что у женщины была гипогликемическая кома. После проведения всех необходимых медицинских манипуляций пациентка начала приходить в сознание, ее состояние стабилизировалось и улучшилось.

Медики решили транспортировать пациентку к автомобилю, чтобы отвезти в больницу. Женщину зафиксировали на носилках, положили на санки и повезли к автомобилю. По словам врача Магдалины Попович, они не впервые эвакуируют пациентов с помощью подручных средств. Так, например, более 2 км, именно из этого села на металлической тачке везли 120-килограммового мужчину.

Второй случай произошел в этот же день в с. Яковское Свалявского района. 47-летний мужчина травмировал руку, поэтому из-за сильной боли у него были проблемы с передвижением.

Из-за заносов на дорогах скорая не смогла доехать к мужчине. Бригада шла пешком через заснеженный лес. У мужчины оказался сложный перелом со смещением. Ему обезболили руку и зафиксировали пневмошиной травмированную конечность. После этого специалисты на санках транспортировали мужчину к машине. Они доставили больного в Свалявскую больницу.

Источник: 103 Закарпатье

Фото: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф