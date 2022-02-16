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Перевозять на санчатах і тачках: як медики із Закарпаття доставляють хворих у швидку

16 Лютого 2022, 09:40
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
швидка допомога

На Закарпатті медики доставляли пацієнтів до санітарного автомобіля санчатами. Через нерозчищені дороги автівки не могли дістатися до місця проживання хворих.

Перший випадок стався у с. Стройне Свалявського району. 12 лютого у Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги надійшов виклик про те, що 75-річна жінка втратила свідомість. Цю пацієнтку медики невідкладної допомоги знають добре, адже вона має хронічні захворювання. Цього разу вона гостювала в онуки і їй стало зле.

Щоб дістатися до будинку, розташованого на пагорбі, медикам довелось понад 2 км йти пішки сніговими заметами. Понад пів години, з медичним вантажем – ношами та валізами, лікарка та фельдшерка йшли бездоріжжям, щоб врятувати життя пацієнтки.

З’ясувалося, що у жінки була гіпоглікемічна кома. Після проведення всіх необхідних медичних маніпуляцій пацієнтка почала приходити до тями, її стан стабілізувався і покращився.

Медики вирішили транспортувати пацієнтку до автомобіля, щоб відвезти у лікарню. Жінку зафіксували на ношах, поклали на санчата і повезли до автомобіля. За словами лікаря Магдалини Попович, вони не вперше евакуюють пацієнтів за допомогою підручних засобів. Так, наприклад, понад 2 км, саме з цього села на металевій тачці везли 120-кілограмового чоловіка.

Другий випадок стався цього ж дня у с. Яківське Свалявського району. 47-річний чоловік травмував руку, тому через сильний біль у нього були проблеми з пересуванням.

Через замети на дорогах швидка не змогла доїхати до чоловіка. Бригада йшла пішки через засніжений ліс. У чоловіка виявився складний перелом зі зміщенням. Йому знеболили руку та зафіксували пневмошиною травмовану кінцівку. Після цього спеціалісти на санчатах транспортували чоловіка до машини. Вони доставили хворого до Свалявської лікарні.

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Джерело: 103 Закарпаття

Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Теги
Закарпатська область , Медики , швидка допомога
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