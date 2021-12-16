Сегодня, 16 декабря, Дания дала официальное разрешение применять в лечебных учреждениях страны препарат американского фармацевтического производителя Merck молнупиравир для лечения пациентов с Covid-19 из группы риска. Таким образом Дания первой в ЕС пошла на такой шаг.

Лечение коронавирусной болезни таблетками от Merck, которые продаются в Дании под названием Lagevrio, было поддержано для экстренного использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в середине ноября, что позволило отдельным странам ЕС решить для себя, использовать ли таблетки еще до официального разрешения.

— Мы надеемся, что лечение поможет сократить количество госпитализаций для пациентов с высоким риском тяжелого заболевания, — заявила Кирстин Молл Харбоу из Управления здравоохранения Дании.

При этом она добавила, что полностью осознает, что это новое и неутвержденное лечение, о котором еще мало известно. Поэтому за последствиями лечения будет внимательно следить.

Дания страдает от рекордной волны случаев Covid-19 и вспышки нового варианта Омикрон, который, как ожидается, станет доминирующим штаммом в Копенгагене уже на этой неделе.

В среду было зарегистрировано 8 770 новых случаев заболевания, что является самым высоким показателем для 5,8 млн населения с начала пандемии.

Полные результаты клинических испытаний, опубликованные 26 ноября компанией Merck, разочаровали, поскольку они показали гораздо более низкую эффективность, чем предыдущие отчеты, основанные на промежуточных данных.

Согласно полным результатам, препарат снизил частоту госпитализаций и смертности пациентов из группы риска, которые принимали его вскоре после заражения, на 30%, а не на 50%, как показали предыдущие результаты.