Сьогодні, 16 грудня, Данія дала офіційний дозвіл застосовувати в лікувальних установах країни препарат американського фармацевтичного виробника Merck молнупіравір для лікування пацієнтів з Covid-19 з групи ризику. Таким чином Данія першою в ЄС пішла на такий крок.

Лікування коронавірусної хвороби таблетками від Merck, які продаються в Данії під назвою Lagevrio, було підтримане для екстреного використання Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) у середині листопада, що дозволило окремим країнам ЄС вирішити для себе, чи використовувати таблетки ще до офіційного дозволу.

– Ми сподіваємося, що лікування допоможе скоротити кількість госпіталізацій для пацієнтів з високим ризиком важкого захворювання, – заявила Кірстін Молл Харбоу з управління охорони здоров’я Данії.

Водночас вона додала, що повністю усвідомлює, що це нове і незатверджене лікування, про яке ще мало відомо. Тому за наслідками лікування буде уважно стежити.

Данія страждає від рекордної хвилі випадків Covid-19 і спалаху нового варіанту Омікрон, який, як очікується, стане домінуючим штамом у Копенгагені вже цього тижня.

У середу було зареєстровано 8 770 нових випадків захворювання, що є найвищим показником для 5,8 млн населення з початку пандемії.

Повні результати клінічних випробувань, опубліковані 26 листопада компанією Merck, розчарували, оскільки вони показали набагато нижчу ефективність, ніж попередні звіти, засновані на проміжних даних.

Згідно з повними результатами, препарат знизив частоту госпіталізацій і смертності пацієнтів з групи ризику, які приймали його незабаром після зараження, на 30%, а не на 50%, як показали попередні результати.