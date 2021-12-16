У Польщі офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я країни Вальдемар Краска.

– У нас є інформація, що ми вже маємо перший підтверджений випадок Омікрону у Польщі. Це випадок зі станції WSSE у Катовіце, – зазначив Вальдемар Краска.

Мутацію підтвердили у 30-річного громадянина Лесото.

Наразі він перебуває на самоізоляції. Хворий почувається добре.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР. Спочатку він викликав занепокоєння у фахівців через величезну кількість мутацій. Однак пізніше науковці вивчили його властивості та підтвердили, що він не призводить до серйозних ускладнень та проблем зі здоров’ям.

Однак мутація активно поширюється світом і підходить все ближче до українських кордонів. Поки що в країні офіційно не підтвердили жодного випадку зараження Омікроном.

Джерело: polsatnews.pl