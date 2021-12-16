Генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко нагадав всім, що живемо ми наразі в епоху коронавірусу. Тому маємо піклуватися про свою безпеку щодня, і на свята особливо.

– Наразі до лікарні Мечникова потрапляє багато важких пацієнтів. Сьогодні їх 63, – повідомив Сергій Риженко. – 20 з них – вкрай важкі. Вони знаходяться у відділенні реанімації.

Лікар зазначив, що багато з них лікувалися вдома тими ліками, які їм були відомі, слухали поради будь-кого, гадалок і колдунів, а після цього їх у важкому стані привезли до лікарні.

Серед важких пацієнтів – п’ять вагітних жінок.

– Хочу нагадати, що всі вагітні жінки, які захворіли на коронавірусну інфекцію повинні лікуватися в стаціонарі, де є досвідчений лікар, – наголосив Сергій Риженко. – Тоді буде успіх, здорове покоління, і мамі не будуть загрожувати великі проблеми. Вони, на жаль є.

Нагадав лікар про те, що хворіють всі: і молоді, і літні. І тому кожний повинен зробити все, щоб розірвати ланцюжок передачі вірусу від людини до людини: носити маски, менше бувати в публічних місцях, уникати натовпу, робити щеплення.

Головне завдання кожного – не захворіти і не принести цю інфекцію в сім’ю.

– Зараз ми готуємось, як ніколи, тому, що ми уже знаємо – Омікрон передається у чотири рази швидше за інші штами, – сказав лікар. – Люди будуть хворіти не тільки сім’ями, а будинками, підприємствами.

Медики ж роблять наразі все, щоб бути готовими до зустрічі з новим штамом коронавірусу Омікрон.

Від коронавірусу на Одещині померла вагітна жінка, її родичі звинувачують лікарів у халатності. 10 днів жінка за порадою лікаря лікувался вдома. Коли її госпіталізували, у неї було вражено 50% легень. Ні її, ні дитину не врятували.

Джерело: Сергій Риженко