Акушери-гінекологи та анестезіологи Дніпропетровської обласної лікарні імені І.І.Мечникова віртуозно провели кесарів розтин 40-річній Тетяні, яка на останньому тижні вагітності захворіла на Covid-19 і з пневмонією потрапила до лікарні.

Головний лікар Сергій Риженко написав на своїй сторінці в Facebook, що пацієнтку переводили з лікарні в лікарню, поки вона не потрапила в Мечникова.

Сьогодні бригада медиків у складі анестезіолога Ірини Китової, сестри-анестезистки Наталії Коваль, акушерів-гінекологів Юлії Кравченко й Вікторії Вернигори, акушерок Світлани Іванченко й Тетяни Сердюкової провела віртуозну операцію, щоб зберегти життя пацієнтки та новонародженої дитини.

– Біль від хвороби заглушили хвилини щастя, – написав Сергій Риженко. – Хлопчик народився з вагою 3,5 кг, зростом 51 см.

Вдома на Тетяну чекають чоловік і двоє хлопчиків – 13 і 14 років (її – від першого шлюбу, і чоловіка – від першого шлюбу).

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Закінчується важкий тиждень, який цілодобово не відпускав медиків додому, зауважив головлікар, але вихідні у них на період епідемії закінчилися. Їх чекають хворі в переповнених палатах, де триває боротьба за життя.

У Миколаєві через ускладнення, викликані коронавірусом, померла породілля. Її дочку вдалося врятувати. Як повідомили в місцевому управлінні охорони здоров’я, причиною загострення Covid-19 стало те, що жінка хворіла на цукровий діабет. Після підтвердження коронавірусу в пацієнтки розвинулася важка форма пневмонії.

Джерело: Сергій Риженко.