Акушеры-гинекологи и анестезиологи Днепропетровской областной больницы имени И.И.Мечникова виртуозно провели кесарево сечение 40-летней Татьяне, которая на последней неделе беременности заболела Covid-19 и с пневмонией попала в больницу.

Главный врач больницы Сергей Рыженко написал на своей страничке в Facebook, что пациентку переводили из больницы в больницу, пока она не попала в Мечникова.