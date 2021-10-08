Акушеры-гинекологи и анестезиологи Днепропетровской областной больницы имени И.И.Мечникова виртуозно провели кесарево сечение 40-летней Татьяне, которая на последней неделе беременности заболела Covid-19 и с пневмонией попала в больницу.
Главный врач больницы Сергей Рыженко написал на своей страничке в Facebook, что пациентку переводили из больницы в больницу, пока она не попала в Мечникова.
Сегодня бригада медиков в составе анестезиолога Ирины Китовой, сестры-анестезиста Наталии Коваль, акушеров-гинекологов Юлии Кравченко и Виктории Вернигоры, акушерок Светланы Иванченко и Татьяны Сердюковой провела виртуозную операцию, чтобы сохранить жизнь пациентки и новорожденного ребенка.
— Боль болезни заглушили минуты счастья, — написал Сергей Рыженко. — Мальчик родился с весом 3,5 кг, ростом 51 см.
Дома Татьяну ждут муж и двое мальчиков — 13 и 14 лет (ее — от первого брака, и супруга — от первого брака).
Заканчивается тяжелейшая неделя, которая сутками не отпускала медиков домой, заметил главврач, но выходные у них на период эпидемии закончились. Их ждут больные в переполненных палатах, где идет борьба за жизнь.
В Николаеве из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла роженица. Ее дочь удалось спасти. Как сообщили в местном управлении здравоохранения, причиной обострения Covid-19 стало то, что женщина болела сахарным диабетом. После подтверждения коронавируса у пациентки развилась тяжелая форма пневмонии.
Источник: Сергей Рыженко.