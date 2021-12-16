Генеральный директор Днепропетровской областной больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко напомнил всем, что мы живем сейчас в эпоху коронавируса. Поэтому должны заботиться о своей безопасности каждый день, и в праздники особенно.

— Сейчас в больницу Мечникова попадает много тяжелых пациентов. Сегодня их 63, – сообщил Сергей Рыженко. — 20 из них – крайне тяжелые. Они находятся в отделении реанимации.

Врач отметил, что многие из них лечились дома теми лекарствами, которые им были известны, слушали советы кого-угодно, гадалок и колдунов, а после этого их в тяжелом состоянии привезли в больницу.

Среди тяжелых пациентов – пять беременных женщин.

— Хочу напомнить, что все беременные женщины, заболевшие коронавирусной инфекцией должны лечиться в стационаре, где есть опытный врач, — подчеркнул Сергей Рыженко. – Тогда будет успех, здоровое поколение, и маме не будут угрожать большие проблемы. Они, к сожалению, есть.

Напомнил врач о том, что болеют все: и молодые, и пожилые. Поэтому каждый должен сделать все, чтобы разорвать цепочку передачи вируса от человека к человеку: носить маски, меньше бывать в публичных местах, избегать толпы, делать прививки.

Главная задача каждого – не заболеть и не принести эту инфекцию в семью.

— Сейчас мы готовимся, как никогда, потому, что мы уже знаем — Омикрон передается в четыре раза быстрее других штаммов, — сказал врач. – Люди будут болеть не только семьями, а домами, предприятиями.

Медики же делают все, чтобы быть готовыми к встрече с новым штаммом коронавируса Омикрон.

От коронавируса в Одесской области умерла беременная женщина, ее родственники обвиняют врачей в халатности. 10 дней женщина по совету врача лечилась дома. Когда она была госпитализирована, у нее было поражено 50% легких. Ни ее, ни ребенка не спасли.

Источник: Сергей Рыженко