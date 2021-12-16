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Омикрон все ближе: мутацию выявили в Польше

16 декабря 2021, 13:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
штам Омікрон
Источник: Depositphotos

В Польше официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска.

— У нас есть информация, что у нас уже есть первый подтвержденный случай Омикрона в Польше. Это случай со станции WSSE в Катовице, — отметил Вальдемар Краска.

Мутацию подтвердили у 30-летнего гражданина Лесото.

Сейчас он находится на самоизоляции. Больной чувствует себя хорошо.

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Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в ЮАР. Сначала он вызвал беспокойство у специалистов из-за огромного количества мутаций. Однако позже ученые изучили его свойства и подтвердили, что он не приводит к серьезным осложнениям и проблемам со здоровьем.

Однако мутация активно распространяется по миру и подходит все ближе к украинским границам. Пока в стране официально не подтвердили ни одного случая заражения Омикроном.

Источник: polsatnews.pl

Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Польша , Штамм Омикрон
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