Новый вариант коронавируса Омикрон, обнаруженный недавно в Южной Африке, стремительно захватывает столицу Великобритании Лондон. Здесь его диагностировали у 51,8% больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило сегодня, 16 декабря, Британское агентство по безопасности здоровья (UKHSA).

В целом же в стране Омикроном инфицировано в среднем 24% пациентов с Covid-19. Но это – не предел, поскольку UKHSA дает неутешительных прогноз о доминирующем статусе нового варианта в самое ближайшее время еще в двух регионах страны.

— Цифры, которые мы увидим в данных в течении следующих нескольких дней, будут ошеломляющие по сравнению с темпами роста, которые мы наблюдали с предыдущими вариантами, — отметила глава Агентства Дженни Харрис.

По ее словам, Омикрон, возможно, является самой серьезной угрозой, с которой Британия столкнулась с начала пандемии.

Источник: Британское агентство по безопасности здоровья