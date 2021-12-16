Медицинские эксперты из Южной Африки, где впервые был обнаружен новый вариант коронавируса Омикрон, в ходе наблюдений за клинической картиной протекания инфекции выделили пять наиболее характерных для этого штамма признаков.
А именно:
- першение в горле,
- сухой кашель,
- сильная усталость,
- легкие боли в мышцах,
- ночная потливость.
Как видим, симптомы болезни несколько не схожи с признаками проявления недомогания вследствие заражения предыдущими вариантами Covid-19, такими как повышение температуры, кашель, утрата вкуса и обоняния.
— Новый штамм Омикрон сегодня рассматривается как легкая болезнь. Но на самом деле это другая картина при госпитализации, особенно у невакцинированных, — отметила глава Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзее.
Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что штамм Омикрон распространяется очень быстро и может стать доминирующим в странах ЕС уже к середине января.
При этом она отметила, что Евросоюз готов к борьбе с этим штаммом, поскольку 66,6% населения блока полностью вакцинированы.
По данным ВОЗ, новый штамм болезни Covid-19 Омикрон зафиксировали уже в 77 странах. В Британии зафиксирована первая смерть от этого варианта вируса.
Источник: Metro