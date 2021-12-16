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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 590 новых случаев Covid-19

16 декабря 2021, 08:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 9 590 человек. Из них 864 ребенка и 115 медработников.

Выздоровели за сутки – 25 499 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 355 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 089 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485), Донецкой (473) и Закарпатской (427) областях.

  • г. Киев — 1 478;
  • Винницкая область — 305;
  • Волынская область — 419;
  • Днепропетровская область — 386;
  • Донецкая область — 473;
  • Житомирская область — 325;
  • Закарпатская область — 427;
  • Запорожская область — 529;
  • Ивано-Франковская область — 318;
  • Киевская область — 397;
  • Кировоградская область — 156;
  • Луганская область — 83;
  • Львовская область — 485;
  • Николаевская область — 297;
  • Одесская область — 400;
  • Полтавская область — 642;
  • Ровенская область — 270;
  • Сумская область – 231;
  • Тернопольская область – 268;
  • Харьковская область — 314;
  • Херсонская область — 143;
  • Хмельницкая область — 398;
  • Черкасская область — 392;
  • Черновицкая область — 122;
  • Черниговская область — 332.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 588 147 человек;
  • выздоровело — 3 284 815 человек;
  • летальных исходов — 92 313;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 405 911.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 людей. Всего проведено 27 004 683 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , пандемія , статистика
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