За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 9 590 человек. Из них 864 ребенка и 115 медработников.
Выздоровели за сутки – 25 499 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 355 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 089 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485), Донецкой (473) и Закарпатской (427) областях.
- г. Киев — 1 478;
- Винницкая область — 305;
- Волынская область — 419;
- Днепропетровская область — 386;
- Донецкая область — 473;
- Житомирская область — 325;
- Закарпатская область — 427;
- Запорожская область — 529;
- Ивано-Франковская область — 318;
- Киевская область — 397;
- Кировоградская область — 156;
- Луганская область — 83;
- Львовская область — 485;
- Николаевская область — 297;
- Одесская область — 400;
- Полтавская область — 642;
- Ровенская область — 270;
- Сумская область – 231;
- Тернопольская область – 268;
- Харьковская область — 314;
- Херсонская область — 143;
- Хмельницкая область — 398;
- Черкасская область — 392;
- Черновицкая область — 122;
- Черниговская область — 332.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 588 147 человек;
- выздоровело — 3 284 815 человек;
- летальных исходов — 92 313;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 405 911.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 людей. Всего проведено 27 004 683 прививки.