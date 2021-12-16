За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 9 590 человек. Из них 864 ребенка и 115 медработников.

Выздоровели за сутки – 25 499 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 355 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 089 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485), Донецкой (473) и Закарпатской (427) областях.

г. Киев — 1 478;

Винницкая область — 305;

Волынская область — 419;

Днепропетровская область — 386;

Донецкая область — 473;

Житомирская область — 325;

Закарпатская область — 427;

Запорожская область — 529;

Ивано-Франковская область — 318;

Киевская область — 397;

Кировоградская область — 156;

Луганская область — 83;

Львовская область — 485;

Николаевская область — 297;

Одесская область — 400;

Полтавская область — 642;

Ровенская область — 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область — 314;

Херсонская область — 143;

Хмельницкая область — 398;

Черкасская область — 392;

Черновицкая область — 122;

Черниговская область — 332.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 588 147 человек;

выздоровело — 3 284 815 человек;

летальных исходов — 92 313;

проведено ПЦР-тестирований — 16 405 911.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 людей. Всего проведено 27 004 683 прививки.