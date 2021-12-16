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За минулу добу в Україні зафіксовано 9 590 нових випадків Covid-19

16 Грудня 2021, 08:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 9 590 осіб. З них 864 дитини і 115 медпрацівників.

Одужали за добу – 25 499 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 355 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 089 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 478), Полтавській (642), Запорізькій (529), Львівській (485), Донецькій (473) та Закарпатській (427) областях.

  • м. Київ – 1 478;
  • Вінницька область – 305;
  • Волинська область – 419;
  • Дніпропетровська область – 386;
  • Донецька область – 473;
  • Житомирська область – 325;
  • Закарпатська область – 427;
  • Запорізька область – 529;
  • Івано-Франківська область – 318;
  • Київська область – 397;
  • Кіровоградська область – 156;
  • Луганська область – 83;
  • Львівська область – 485;
  • Миколаївська область – 297;
  • Одеська область – 400;
  • Полтавська область – 642;
  • Рівненська область – 270;
  • Сумська область – 231;
  • Тернопільська область – 268;
  • Харківська область – 314;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 398;
  • Черкаська область – 392;
  • Чернівецька область – 122;
  • Чернігівська область – 332.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 588 147 осіб;
  • одужало – 3 284 815 осіб;
  • летальних випадків – 92 313;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , пандемія , статистика
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