За минулу добу Covid-19 підтверджений у 9 590 осіб. З них 864 дитини і 115 медпрацівників.

Одужали за добу – 25 499 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 355 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 089 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 478), Полтавській (642), Запорізькій (529), Львівській (485), Донецькій (473) та Закарпатській (427) областях.

м. Київ – 1 478;

Вінницька область – 305;

Волинська область – 419;

Дніпропетровська область – 386;

Донецька область – 473;

Житомирська область – 325;

Закарпатська область – 427;

Запорізька область – 529;

Івано-Франківська область – 318;

Київська область – 397;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 83;

Львівська область – 485;

Миколаївська область – 297;

Одеська область – 400;

Полтавська область – 642;

Рівненська область – 270;

Сумська область – 231;

Тернопільська область – 268;

Харківська область – 314;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 398;

Черкаська область – 392;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 332.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 588 147 осіб;

одужало – 3 284 815 осіб;

летальних випадків – 92 313;

проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.