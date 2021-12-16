За минулу добу Covid-19 підтверджений у 9 590 осіб. З них 864 дитини і 115 медпрацівників.
Одужали за добу – 25 499 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 355 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 089 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 478), Полтавській (642), Запорізькій (529), Львівській (485), Донецькій (473) та Закарпатській (427) областях.
- м. Київ – 1 478;
- Вінницька область – 305;
- Волинська область – 419;
- Дніпропетровська область – 386;
- Донецька область – 473;
- Житомирська область – 325;
- Закарпатська область – 427;
- Запорізька область – 529;
- Івано-Франківська область – 318;
- Київська область – 397;
- Кіровоградська область – 156;
- Луганська область – 83;
- Львівська область – 485;
- Миколаївська область – 297;
- Одеська область – 400;
- Полтавська область – 642;
- Рівненська область – 270;
- Сумська область – 231;
- Тернопільська область – 268;
- Харківська область – 314;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 398;
- Черкаська область – 392;
- Чернівецька область – 122;
- Чернігівська область – 332.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 588 147 осіб;
- одужало – 3 284 815 осіб;
- летальних випадків – 92 313;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.