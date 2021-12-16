Симптоми Омікрона: медики визначили п’ять основних ознак нового штаму коронавірусу

Медичні експерти з Південної Африки, де вперше був виявлений новий варіант коронавірусу Омікрон, в ході спостережень за клінічною картиною протікання інфекції виділили п’ять найбільш характерних для цього штаму ознак.

А саме:

першіння в горлі,

сухий кашель,

сильна втома,

легкі болі в м’язах,

нічна пітливість.

Як бачимо, симптоми хвороби дещо не схожі з ознаками прояву нездужання внаслідок зараження попередніми варіантами Covid-19, як-от підвищення температури, кашель, втрата смаку і нюху.

– Новий штам Омікрон сьогодні розглядається як легка хвороба. Але насправді це інша картина при госпіталізації, особливо у невакцинованих, – зазначила глава Південноафриканської медичної асоціації Анжеліка Кутзеє.

Нагадаємо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті заявила, що штам Омікрон поширюється дуже швидко і може стати домінуючим у країнах ЄС вже до середини січня.

При цьому вона зазначила, що Євросоюз готовий до боротьби з цим штамом, оскільки 66,6% населення блоку повністю вакциновані.

За даними ВООЗ, новий штам хвороби Covid-19 Омікрон зафіксували вже в 77 країнах. У Британії зафіксована перша смерть від цього варіанту вірусу.

Джерело: Metro