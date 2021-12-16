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Заражені 52% хворих на Covid-19: Омікрон вже домінує в Лондоні і прогнози невтішні

16 Грудня 2021, 14:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Лондон
Джерело: Depositphotos

Новий варіант коронавірусу Омікрон, виявлений нещодавно в Південній Африці, стрімко захоплює столицю Великої Британії Лондон. Тут його діагностували у 51,8% хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомило сьогодні, 16 грудня, Британське агентство з безпеки здоров’я (UKHSA).

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В цілому ж у країні Омікроном інфіковано в середньому 24% пацієнтів з Covid-19. Але це не межа, оскільки UKHSA дає невтішний прогноз про домінуючий статус нового варіанту в найближчий час ще у двох регіонах країни.

– Цифри, які ми побачимо в даних протягом наступних кількох днів, будуть приголомшливі в порівнянні з темпами зростання, які ми спостерігали з попередніми варіантами, – зазначила глава агентства Дженні Гарріс.

За її словами, Омікрон, можливо, є найсерйознішою загрозою, з якою Британія зіткнулася від початку пандемії.

Джерело: Британське агентство з безпеки здоров’я

Теги
Велика Британія , Коронавірус Covid-19 , Лондон , Омікрон , Штам Омікрон
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