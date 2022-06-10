Сегодня, 10 июня, был подтвержден первый случай оспы обезьян в Польше. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельски.

— У нас было около 10 подозрений на оспу обезьян. Пробы проверяются. 10 июня — день, когда у нас первый случай, — сказал глава Минздрава.

Пресс-секретарь министерства Войцех Андрусевич также сообщил, что больной находится в больнице на изоляции, с ним проведено эпидемиологическое собеседование. Подробностей о пациенте и месте его госпитализации министерство не сообщает.

Напоминаем, что оспа обезьян — это инфекционное зоонозное заболевание (что означает, что оно может передаваться от животных к человеку), вызываемое вирусом оспы обезьян.

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Это заболевание наиболее распространено в Центральной и Западной Африке. Именно здесь расположены влажные тропические леса, и именно здесь обитают животные, которые могут передавать этот вирус. Основным источником инфекции являются грызуны.

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что эпидемия обезьяньей оспы на Старом континенте началась в середине апреля.

Как оказалось, это крупнейшая и наиболее географически распространенная эпидемия болезни, когда-либо зарегистрированная за пределами эндемичных районов Африки.

Данные показывают, что по количеству подтвержденных случаев обезьяньей оспы лидируют Германия, Великобритания, Испания и Португалия.

Источник: rynekzdrowia.pl