Сьогодні, 10 червня, був підтверджений перший випадок віспи мавп у Польщі. Про це під час пресконференції повідомив міністр охорони здоров’я країни Адам Недзельскі.

– У нас було близько 10 підозр на віспу мавп. Проби перевіряються. 10 червня – день, коли у нас перший випадок, – сказав глава МОЗ.

Прессекретар міністерства Войцех Андрусевич також повідомив, що хворий перебуває в лікарні на ізоляції, з ним проведено епідеміологічну співбесіду. Подробиць про пацієнта та місце його госпіталізації міністерство не повідомляє.

Нагадуємо, що віспа мавп – це інфекційне зоонозне захворювання (що означає, що воно може передаватися від тварин до людини), що викликається вірусом віспи мавп.

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Це захворювання найбільш поширене в Центральній і Західній Африці. Саме тут розташовані вологі тропічні ліси, і саме тут мешкають тварини, які можуть передавати цей вірус. Основним джерелом інфекції є гризуни.

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) повідомив, що епідемія мавпячої віспи на Старому континенті почалася в середині квітня.

Як виявилося, це найбільша географічно поширена епідемія хвороби, коли-небудь зареєстрована за межами ендемічних районів Африки.

Дані показують, що за кількістю підтверджених випадків мавпячої віспи лідирують Німеччина, Велика Британія, Іспанія й Португалія.

Джерело: rynekzdrowia.pl