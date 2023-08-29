Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины лабораторно подтвердили бруцеллез у 56-летнего жителя Львова. Последний случай бруцеллеза во Львовской области был зафиксирован два года назад.

Во время эпидрасследования выяснилось, что пациент больше 20 лет стриг овец на разных фермах Испании. Болезнь впервые проявилась десять лет назад. Тогда мужчина обращался к медикам с жалобами на сыпь, дерматит и боли в суставах.

Как сообщила заведующая эпидотделом Центра Ирина Фесенко, это инфекционное заболевание во Львовской области встречается редко. Последний случай бруцеллеза был зафиксирован в сентябре 2021 года. Тогда заболела 66-летняя львовянка, употреблявшая молоко и сыр, которые покупала на рынках, без предварительной термической обработки.

Бруцеллез – тяжелое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку от больного животного. При этом заболевании поражаются сердце, суставы и другие органы.

Заразиться можно от больных животных, а также при употреблении зараженных продуктов – сырого молока, сыра, брынзы, плохо прожаренного мяса.

Инкубационный период бруцеллеза обычно длится от одной до четырех недель. Симптомы очень многообразны. Чаще болезнь начинается с повышения температуры тела до 39-40°С, сопровождается ознобом, обильным потоотделением, слабостью, болью в мышцах и суставах, а также ограничением подвижности суставов.

Болезнь может развиваться и постепенно. В этом случае характерны субфебрильная температура (37,1-38°С), бессонница, снижение аппетита, головная боль и раздражительность, не острая боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов.

Впоследствии температура повышается и все симптомы усиливаются. Эти проявления то стихают, то снова возвращаются в течение 3-4 недель.

Летальность для людей не превышает 2-4%, но болезнь подвержена переходу в хроническую форму и может вызвать длительную потерю трудоспособности и инвалидность.

Чтобы не заразиться этим недугом, врачи советуют не употреблять сырое молоко и молочные продукты, термически обрабатывать мясо, не потреблять мясные и молочные продукты со стихийных рынков и неизвестного происхождения.