Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України лабораторно підтвердили бруцельоз у 56-річного жителя Львова. Останній випадок бруцельозу у Львівській області був зафіксований два роки тому.

Під час епідрозслідування з’ясувалося, що пацієнт понад 20 років стриг овець на різних фермах Іспанії. Хвороба вперше проявилася десять років тому. Тоді чоловік звертався до медиків зі скаргами на висип, дерматит і болі в суглобах.

Як повідомила завідувачка епідвідділу Центру Ірина Фесенко, це інфекційне захворювання на Львівщині зустрічається рідко. Останній випадок бруцельозу було зафіксовано у вересні 2021 року. Тоді захворіла 66-річна львів’янка, яка вживала молоко та сир, що купувала на ринках, без попередньої термічної обробки.

Бруцельоз – важке інфекційне захворювання, яке може передаватися людині від хворої тварини. При цьому захворюванні уражаються серце, суглоби та інші органи.

Заразитися можна від хворих тварин, а також під час вживання заражених продуктів – сирого молока, сиру, бринзи, погано просмаженого м’яса.

Інкубаційний період бруцельозу зазвичай триває від одного до чотирьох тижнів. Симптоми дуже різноманітні. Найчастіше хвороба починається з підвищення температури тіла до 39-40°С, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах і суглобах, а також обмеженням рухливості суглобів.

Хвороба може розвиватися і поступово. У цьому разі характерні субфебрильна температура (37,1-38°С), безсоння, зниження апетиту, головний біль і дратівливість, негострий біль у м’язах і суглобах, збільшення лімфатичних вузлів.

Згодом температура підвищується і всі симптоми посилюються. Ці прояви то стихають, то знову повертаються протягом 3-4 тижнів.

Летальність для людей не перевищує 2-4%, але хвороба схильна до переходу в хронічну форму і може спричинити тривалу втрату працездатності та інвалідність.

Щоб не заразитися цією недугою, лікарі радять не вживати сирого молока та молочних продуктів, термічно обробляти м’ясо, не споживати м’ясних та молочних продуктів зі стихійних ринків та невідомого походження.