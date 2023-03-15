Впервые в Польше к восьми месяцам обязательных работ приговорена активистка Юстына Выджинская. Приговор вынесен по делу о незаконном пособничестве абортам. Выджинская говорит, что переслала таблетки для прерывания беременности женщине, ставшей жертвой домашнего насилия.

Выджинская сотрудничает с польским движением Aborcyjny Dream Team, которое защищает право женщин на аборт. Защитники активистки сообщили, что на горячую линию организации позвонила женщина по имени Аня, которая находится на 12-й неделе беременности. Женщина утверждала, что стала жертвой домашнего насилия и хочет сделать аборт.

Активисты связали женщину с Выджинской, которая послала ей по почте таблетки для прерывания беременности. Сейчас смотрят

— Это были таблетки, которые были у меня для личного применения, и я послала их Ане, — объяснила Выджинская. — Это самый безопасный способ прерывания беременности на данный момент в Польше. Я не хотела, чтобы Аня шла на рискованные шаги.

Адресат таблеток не получила: посылку перехватил ее партнер.

За нелегальную помощь с абортом и хранение лекарств Выджинскую приговорили к восьми месяцам общественных работ с минимальной нормой 30 часов в месяц. Максимальный срок по статье — три года тюремного заключения.

— Виновна в оказании помощи, — прокомментировали приговор в организации Aborcyjny Dream Team. Выджинская уже вернулась к работе на горячей линии помощи с абортами.

Сама активистка, выйдя из здания суда, сказала журналистам, что не чувствует себя виноватой, не согласна с приговором и будет подавать апелляцию.

Правозащитники обратили внимание на то, что суд над Выджинской был первым подобным процессом в Польше. — Ее преследование создает опасный прецедент — целью становятся польские правозащитники, которые работают над продвижением репродуктивных прав и бросают вызов фактическому запрету абортов в Польше, — говорится в заявлении. Читайте также: Ждали смерти второго плода: в Польше умерла беременная двойней, которой отказали в аборте