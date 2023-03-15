Впервые в Польше к восьми месяцам обязательных работ приговорена активистка Юстына Выджинская. Приговор вынесен по делу о незаконном пособничестве абортам. Выджинская говорит, что переслала таблетки для прерывания беременности женщине, ставшей жертвой домашнего насилия.
Выджинская сотрудничает с польским движением Aborcyjny Dream Team, которое защищает право женщин на аборт. Защитники активистки сообщили, что на горячую линию организации позвонила женщина по имени Аня, которая находится на 12-й неделе беременности. Женщина утверждала, что стала жертвой домашнего насилия и хочет сделать аборт.
Активисты связали женщину с Выджинской, которая послала ей по почте таблетки для прерывания беременности.
— Это были таблетки, которые были у меня для личного применения, и я послала их Ане, — объяснила Выджинская. — Это самый безопасный способ прерывания беременности на данный момент в Польше. Я не хотела, чтобы Аня шла на рискованные шаги.
Адресат таблеток не получила: посылку перехватил ее партнер.
За нелегальную помощь с абортом и хранение лекарств Выджинскую приговорили к восьми месяцам общественных работ с минимальной нормой 30 часов в месяц. Максимальный срок по статье — три года тюремного заключения.
— Виновна в оказании помощи, — прокомментировали приговор в организации Aborcyjny Dream Team.
Выджинская уже вернулась к работе на горячей линии помощи с абортами.
Сама активистка, выйдя из здания суда, сказала журналистам, что не чувствует себя виноватой, не согласна с приговором и будет подавать апелляцию.
Правозащитники обратили внимание на то, что суд над Выджинской был первым подобным процессом в Польше.
— Ее преследование создает опасный прецедент — целью становятся польские правозащитники, которые работают над продвижением репродуктивных прав и бросают вызов фактическому запрету абортов в Польше, — говорится в заявлении.
Это дело — первый в Европе процесс, возбужденный против активистки, помогавшей с абортом путем передачи таблеток, говорится в заявлении главы Amnesty International Аньес Калламар.