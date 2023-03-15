Вперше у Польщі до восьми місяців обов’язкових робіт засуджено активістку Юстину Виджинську. Вирок ухвалено у справі про незаконне посібництво абортам. Виджинська каже, що переслала пігулки для переривання вагітності жінці, яка стала жертвою домашнього насильства.

Виджинська співпрацює з польським рухом Aborcyjny Dream Team, який захищає право жінок на аборт. Захисники активістки повідомили, що на гарячу лінію організації зателефонувала жінка на ім’я Аня, яка перебуває на 12-му тижні вагітності. Жінка стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства та хоче зробити аборт.

Активісти зв’язали жінку з Виджинською, яка надіслала їй поштою таблетки для переривання вагітності.

Зараз дивляться

– Це були пігулки, які були у мене для особистого застосування, і я послала їх Ані, – пояснила Виджинська. – Це найбезпечніший спосіб переривання вагітності на даний момент у Польщі. Я не хотіла, щоб Аня йшла на ризиковані кроки.

Адресат пігулок не отримала: посилку перехопив її партнер.

За нелегальну допомогу з абортом та зберігання ліків Виджинську засудили до восьми місяців громадських робіт із мінімальною нормою 30 годин на місяць. Максимальний термін за статтею – три роки тюремного ув’язнення.

– Винна у наданні допомоги, – прокоментували вирок в організації Aborcyjny Dream Team.

Виджинська вже повернулася до роботи на гарячій лінії допомоги з абортами.

Сама активістка, вийшовши з будівлі суду, сказала журналістам, що не почувається винною, не погоджується з вироком і подаватиме апеляцію.

Правозахисники звернули увагу на те, що суд над Виджинською був першим подібним процесом у Польщі.

– Її переслідування створює небезпечний прецедент – метою стають польські правозахисники, які працюють над просуванням репродуктивних прав та кидають виклик фактичній забороні абортів у Польщі, – йдеться у заяві.

аборт

Ця справа – перший у Європі процес, порушений проти активістки, яка допомагала з абортом шляхом передачі таблеток, йдеться у заяві глави Amnesty International Аньєс Калламар.