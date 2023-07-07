Управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что в течение двух дней — 4-6 июля — во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали шесть человек с диагнозом пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция.

Эпидрасследованием было установлено, что все они накануне заказывали кебаб с курицей и говядиной в заведении быстрого питания Донер маркет.

Уже не помнят, вкусное ли было блюдо, зато не скоро забудут, что пришлось пережить вскоре после угощения.

Первые пострадавшие начали поступать в больницу во вторник, 4 июля, с жалобами на боль в животе, диарею и повышенную температуру тела.

По словам врачей, состояние шестерых пациентов — средней тяжести.

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины уточнили, что возраст госпитализированных — от 21 до 36 лет.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование в Донер маркете. Это одно из заведений, расположенных в МАФах возле остановки общественного транспорта. Оживленное место.

На исследование взяли пищевые продукты, смывы с инвентаря и оборудования.

Проводятся лабораторные обследования для установления возбудителя, который вызвал пищевую токсикоинфекцию.

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області