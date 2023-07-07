Управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило, що протягом двох днів – 4-6 липня – до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували шістьох людей з діагнозом “харчова токсикоінфекція”, “гостра кишкова інфекція”.

Епідрозслідуванням було встановлено, що всі вони напередодні замовляли кебаб з куркою та яловичиною у закладні швидкого харчування Донер маркет.

Вже не пам’ятають, чи смачна була страва, зате не скоро забудуть, що довелося пережити невдовзі після пригощання.

Перші постраждалі почали поступати до лікарні у вівторок, 4 липня, зі скаргами на біль у животі, діарею та підвищену температуру тіла.

За словами лікарів, стан шістьох пацієнтів – середньої важкості.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України уточнили, що вік госпіталізованих становить від 21 до 36 років.

Наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування у Донер маркеті. Це один з закладів, що розташовані у МАФах біля зупинки громадського транспорту. Жваве місце.

На дослідження взяли харчові продукти, змиви з інвентарю та обладнання.

Проводяться лабораторні обстеження для встановлення збудника, який спричинив харчову токсикоінфекцію.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області