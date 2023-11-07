На территории Ровенской области был зафиксирован подвид Омикрона — Пирола, которую обнаружили у 20-летнего человека. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Система эпидемиологического надзора в Украине

По словам Кузина, система эпидемиологического надзора в Украине обеспечивает еженедельный анализ образцов от населения, которое болеет респираторными инфекциями.

Эти образцы проходят секвенацию для идентификации конкретных штаммов. Именно благодаря такой работе был обнаружен новый штамм на Ровенщине.

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Главный государственный санитарный врач пояснил, что различные субварианты коронавируса имеют общие характеристики, в частности, способность быстрее распространяться и свойство избегать иммунного ответа. Кроме того, Пирола имеет 34 мутации и считается более опасным и заразным, чем предыдущие штаммы Covid-19.

Как защититься от болезни

Для снижения уровня заболеваемости специалисты напоминают, что вакцинация против новых вариантов коронавируса является надежным методом профилактики и предотвращения тяжелых осложнений болезни.