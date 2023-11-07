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Пірола вже в Україні: на Рівненщині зафіксовано перший випадок субваріанта Covid-19

7 Листопада 2023, 18:00
Марина Мелехова редактор
коронавірус
Джерело: Pixabay

На території Рівненської області було зафіксовано підвид Омікрона – Піролу, яку виявили у 20-річної людини. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Система епідеміологічного нагляду в Україні

За словами Кузіна, система епідеміологічного нагляду в Україні забезпечує щотижневий аналіз зразків від населення, яке хворіє на респіраторні інфекції.

Ці зразки проходять секвенацію для ідентифікації конкретних штамів. Саме завдяки такій роботі було виявлено новий штам на Рівненщині.

Зараз дивляться

Головний державний санітарний лікар пояснив, що різні субваріанти коронавірусу мають спільні характеристики, зокрема, здатність швидше поширюватися і властивість уникати імунної відповіді. Крім того, Пірола має 34 мутації та вважається більш небезпечним і заразним, ніж попередні штами Covid-19.

Як уберегтися від хвороби

Для зниження рівня захворюваності фахівці нагадують, що вакцинація проти нових варіантів коронавірусу є надійним методом профілактики та запобігання важким ускладненням хвороби.

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Джерело
РБК-Україна
Теги
Ігор Кузін Коронавірус Covid-19 МОЗ України Рівненська область Рівненщина хвороба Штам Омікрон
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