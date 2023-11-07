На території Рівненської області було зафіксовано підвид Омікрона – Піролу, яку виявили у 20-річної людини. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Система епідеміологічного нагляду в Україні

За словами Кузіна, система епідеміологічного нагляду в Україні забезпечує щотижневий аналіз зразків від населення, яке хворіє на респіраторні інфекції.

Ці зразки проходять секвенацію для ідентифікації конкретних штамів. Саме завдяки такій роботі було виявлено новий штам на Рівненщині.

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Головний державний санітарний лікар пояснив, що різні субваріанти коронавірусу мають спільні характеристики, зокрема, здатність швидше поширюватися і властивість уникати імунної відповіді. Крім того, Пірола має 34 мутації та вважається більш небезпечним і заразним, ніж попередні штами Covid-19.

Як уберегтися від хвороби

Для зниження рівня захворюваності фахівці нагадують, що вакцинація проти нових варіантів коронавірусу є надійним методом профілактики та запобігання важким ускладненням хвороби.