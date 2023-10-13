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Симптоми Піроли: лікарі назвали вісім основних ознак нового підвиду Covid-19

13 Жовтня 2023, 15:14
Марина Мелехова редактор
коронавірус
Джерело: Pixabay

Сплеск Covid-19 під назвою Пірола охоплює світ. Новий штам коронавірусу почав розповсюджуватися в різних країнах світу – від Австралії до Японії. Є смертельні випадки, що підкреслює серйозність ситуації.

Що відомо про штам Пірола

Pirola (або BA.2.86) є одним із варіантів штаму Omicron, який виник улітку 2023 року. Пірола має 34 мутації та вважається більш небезпечним і заразним, ніж попередній штам.

Вісім основних симптомів нового підвиду

Найпоширенішими симптомами нового штаму є нежить, головний біль, втома, чхання або біль у горлі. Однак сьогодні вже відомі три інші симптоми: діарея, подразнення очей і висипання.

Зараз дивляться

У зв’язку з цим важливо продовжувати дотримуватися таких заходів безпеки, як:

  • вакцинація;
  • носіння масок;
  • дотримання соціальної дистанції;
  • часте миття рук.

А також слідкувати за оновленими рекомендаціями медиків, оскільки ситуація може швидко змінюватися.

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Джерело
Independent
Теги
Коронавірус Covid-19 Штам Омікрон
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