Сплеск Covid-19 під назвою Пірола охоплює світ. Новий штам коронавірусу почав розповсюджуватися в різних країнах світу – від Австралії до Японії. Є смертельні випадки, що підкреслює серйозність ситуації.

Що відомо про штам Пірола

Pirola (або BA.2.86) є одним із варіантів штаму Omicron, який виник улітку 2023 року. Пірола має 34 мутації та вважається більш небезпечним і заразним, ніж попередній штам.

Вісім основних симптомів нового підвиду

Найпоширенішими симптомами нового штаму є нежить, головний біль, втома, чхання або біль у горлі. Однак сьогодні вже відомі три інші симптоми: діарея, подразнення очей і висипання.

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У зв’язку з цим важливо продовжувати дотримуватися таких заходів безпеки, як:

вакцинація;

носіння масок;

дотримання соціальної дистанції;

часте миття рук.

А також слідкувати за оновленими рекомендаціями медиків, оскільки ситуація може швидко змінюватися.