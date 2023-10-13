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Симптомы Пиролы: врачи назвали восемь основных признаков нового подвида Covid-19

13 октября 2023, 15:14
Марина Мелехова редактор
коронавірус
Источник: Pixabay

Всплеск Covid-19 под названием Пирола охватывает мир. Новый штамм коронавируса начал распространяться в разных странах мира — от Австралии до Японии. Есть смертельные случаи, что подчеркивает серьезность ситуации.

Что известно о штамме Пирола

Pirola (или BA.2.86) является одним из вариантов штамма Omicron, который возник летом 2023 года. Пирола имеет 34 мутации и считается более опасным и заразным, чем предыдущий штамм.

Восемь основных симптомов нового подвида

Самыми распространенными симптомами нового штамма являются насморк, головная боль, усталость, чихание или боль в горле. Однако сегодня уже известны три других симптома: диарея, раздражение глаз и высыпания.

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В связи с этим важно продолжать соблюдать такие меры безопасности, как:

  • вакцинация;
  • ношение масок;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • частое мытье рук.

А также следить за обновленными рекомендациями медиков, поскольку ситуация может быстро меняться.

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Источник
Independent
Теги
Коронавирус Covid-19 Штамм Омикрон
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