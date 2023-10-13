Всплеск Covid-19 под названием Пирола охватывает мир. Новый штамм коронавируса начал распространяться в разных странах мира — от Австралии до Японии. Есть смертельные случаи, что подчеркивает серьезность ситуации.
Что известно о штамме Пирола
Pirola (или BA.2.86) является одним из вариантов штамма Omicron, который возник летом 2023 года. Пирола имеет 34 мутации и считается более опасным и заразным, чем предыдущий штамм.
Восемь основных симптомов нового подвида
Самыми распространенными симптомами нового штамма являются насморк, головная боль, усталость, чихание или боль в горле. Однако сегодня уже известны три других симптома: диарея, раздражение глаз и высыпания.
В связи с этим важно продолжать соблюдать такие меры безопасности, как:
- вакцинация;
- ношение масок;
- соблюдение социальной дистанции;
- частое мытье рук.
А также следить за обновленными рекомендациями медиков, поскольку ситуация может быстро меняться.