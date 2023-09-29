В Украине есть более 16 различных подтипов штамма коронавируса Омикрон, но пока нового штамма Covid-19 под названием Пирола не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, Украина располагает системой молекулярного эпидемиологического надзора, которая позволяет получать образцы из каждой области и проводить их секвенирование, чтобы определить конкретный подтип штамма.

На сегодня на территории Украины зарегистрировано более 16 различных подтипов, все они относятся к штамму Омикрон.

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В Украине пока не было подтверждено ни одного случая, связанного со штаммом Пирола.

Однако Европа уже наблюдает быстрое распространение этого нового штамма и замещение им других подтипов Омикрона.

Кузин подчеркнул, что вопрос появления штамма Пирола в Украине является лишь вопросом времени.