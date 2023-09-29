В Україні є понад 16 різних підтипів штаму коронавірусу Омікрон, але наразі нового штаму Covid-19 під назвою Пірола не зафіксовано. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, Україна розпоряджається системою молекулярного епідеміологічного нагляду, яка дозволяє отримувати зразки з кожної області та проводити їх секвенування, щоб визначити конкретний підтип штаму.

На сьогодні на території України зареєстровано понад 16 різних підтипів, всі вони належать до штаму Омікрон.

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В Україні поки що не було підтверджено жодного випадку, пов’язаного зі штамом Пірола.

Однак Європа вже спостерігає швидке поширення цього нового штаму та заміщення ним інших підтипів Омікрону.

Кузін підкреслив, що питання появи штаму Пірола в Україні є лише питанням часу.